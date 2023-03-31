Кредитоспособность Челябинской области сохраняется на высоком уровне

Агентство АКРА отмечает низкую долговую нагрузку региона

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило высокую кредитоспособность Челябинской области. Кредитный рейтинг региона находится на уровне АА (RU) со стабильным прогнозом. Даже в текущих геополитических условиях Челябинская область продолжает оставаться надежным заемщиком, демонстрируя низкие бюджетные риски и способность выполнять взятые на себя обязательства, отмечают в пресс-службе министерства финансов региона.

АКРА уточняет, что текущий кредитный рейтинг Челябинской области связан с низким уровнем долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств. Кроме того, эксперты отмечают высокую операционную эффективность бюджета и гибкость бюджетных расходов. При этом у региона накоплено достаточное количество собственных средств, чтобы профинансировать значительную часть прогнозируемого на 2023 год дефицита бюджета и чтобы погасить запланированный объем долга в этот период. Оставшаяся часть дефицита будет перекрыта за счет привлечения заемных средств, в том числе бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов.

«Дважды в год АКРА всесторонне оценивает ключевые бюджетные показатели региона, используя в том числе открытые данные Минфина России, Росстата и ФНС. И чем выше тот рейтинг, что в итоге присваивается по совокупности всех оценок и факторов, тем выше способность региона исполнять свои обязательства даже при возникновении рисков в экономике. Сейчас регион максимально близок к наивысшей оценке по рейтинговой шкале АКРА — мы буквально в одном шаге, что говорит о неизменной стабильности и надежности региона как заемщика», — поясняет министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

«Стабильный» прогноз АКРА присвоила Челябинской области в декабре 2019 года. С тех пор он не изменялся. Ожидается, что текущий кредитный рейтинг региона сохранится на высоком уровне 12–18 месяцев.

По данным АКРА, Челябинская область входит в десятку субъектов РФ с самым высоким уровнем кредитного рейтинга. Аналитики отмечают, что регион неизменно демонстрирует разумный контроль над расходованием средств и придерживается правил сбалансированности бюджета. Это влияет и на низкую долговую нагрузку. Область имеет в основном бюджетные кредиты и условные обязательства по гарантиям. Коммерческих займов минимум, они не обременительны для бюджета.