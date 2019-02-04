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/ Миллиард направили на преображение населенных пунктов по программе «Реальные дела»

Миллиард направили на преображение населенных пунктов по программе «Реальные дела»

Работа третий год радует южноуральцев.
сегодня в 14:03
  |  Общество

Города Челябинской области в 2019 году преобразятся по программе «Реальные дела». Об этом уже сообщал Борис Дубровский, а сегодня выделил миллиард рублей из региональной казны. Деньги получат 43 муниципальных образования, чтобы благоустроить дороги, дворы, реконструировать социально-значимые объекты.

Важно, что выделяемые из региональной казны средства будут вложены в благоустройство территорий, в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, инфраструктуры. Наша задача — из года в год преображать городскую и поселковую среду региона, улучшать жизнь людей. В этом году с началом нового строительного сезона мы продолжим работу, которую ведем с 2016 года. — рассказал Борис Дубровский.

Напомним, что вместе с «Реальными делами» в число приоритетных для региона программ вошли решение экологических проблем, а также улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, обновление транспорта, забота о детях.

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