/ Миллиард направили на преображение населенных пунктов по программе «Реальные дела»

Работа третий год радует южноуральцев.

Города Челябинской области в 2019 году преобразятся по программе «Реальные дела». Об этом уже сообщал Борис Дубровский, а сегодня выделил миллиард рублей из региональной казны. Деньги получат 43 муниципальных образования, чтобы благоустроить дороги, дворы, реконструировать социально-значимые объекты.



Важно, что выделяемые из региональной казны средства будут вложены в благоустройство территорий, в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, инфраструктуры. Наша задача — из года в год преображать городскую и поселковую среду региона, улучшать жизнь людей. В этом году с началом нового строительного сезона мы продолжим работу, которую ведем с 2016 года. — рассказал Борис Дубровский.

Напомним, что вместе с «Реальными делами» в число приоритетных для региона программ вошли решение экологических проблем, а также улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, обновление транспорта, забота о детях.