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Четыре южноуральских города прошли в финал конкурса благоустройства

К победе приблизились Карабаш, Кыштым, Сатка и Троицк.
сегодня в 14:09
  |  Общество

Утвержден список городов, которые попали в финал конкурса благоустройства. В их числе Карабаш, Кыштым, Сатка и Троицк. Теперь представителям населенных пунктов нужно защитить проекты, которые и определят итоги состязания. Победитель получит деньги на реализацию задумок.

Кыштым предлагает провести реконструкцию исторического центра, в том числе — благоустроить два парка, набережную и пешеходную зону между ними. В Карабаше планируют возвести площадь и оборудовать общественную территорию. Кроме того, преобразовать центральную площадь города в место для отдыха и развлечения горожан хотят и в Троицке. В Сатке пошли по другому пути и планируют реконструировать Каргинский парк.

Тот факт, что четыре проекта из Челябинской области вышли в финальную часть и претендуют на получение грантов конкурса благоустройства малых городов, говорит о высоком качестве и проработанности наших заявок. Мы надеемся на то, что Кыштым, Карабаш, Сатка и Троицк войдут в число лауреатов конкурса. Общественные пространства, которые планируется благоустроить, имеют большое значение для жителей этих городов и, наверняка, будут популярны среди населения. — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Из 455 проектов, участвовавших в конкурсе, в число финалистов вошло 198 заявок. Всего планируется выбрать 80 победителей конкурса, которым выделят финансирование на реализацию своих проектов.

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