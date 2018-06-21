/ Борис Дубровский предлагает украсить Челябинск каслинским литьем

Глава региона продолжает подготовкук саммитам ШОС и БРИКС.

В ходе совещания губернатор Челябинской области обсудил с членами комитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС дальнейшее преображение города. Борис Дубровский предложил украсить Челябинск творениями уральских мастеров. В частности, разместить на улицах города работы из каслинского литья.

В Челябинской области есть известный завод каслинского литья. В рамках подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС мы должны использовать эту продукцию в благоустройстве Челябинска. Каслинское литье поможет показать нам связь прошлого и будущего в регионе. — выступил с инициативой губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Архитекторами представлены три концепции благоустройства центра города. Среди них — установка новых фонарных столбов на площади Революции и преображение Троицкого моста.

Напомним, ранее ограждения из Каслей появились на центральных улицах города. Площадь Революции, улицы Воровского, Кирова, Цвиллинга и проспект Ленина украсили чугуном. Кованые заборы разграничивают участки для пешеходов и транспорта.