/ Жители Сатки через интернет выбрали кустарники для озеленения улицы

В регионе реализовывают пилотный проект на портале госуслуг.

Первое электронное голосование заврешилось в Сатке. На портале госуслуг жители города смогли выбрать вид кустарника для озеленения улицы Металлургов вдоль обновлённого тротуара. В качестве вариантов предлагали шиповник, акацию или кизильник. В результате специалисты прислушались к мнению горожан.

Голосование шло в течение четырех недель. Предпочтение Саткинцы отдали шиповнику. Высадка именно этих кустарников и начнётся в ближайшие дни в Сатке. Таким образом, жители смогли лично опробовать механизм обратной связи и самостоятельно выбрать элемент озеленения для города. В скором времени на сервисе «Электронные голосования» появятся новые опросы и рейтинговые голосования. — рассказали в правительстве Челябинской области.

Напомним, в мае этого года в Сатке по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и администрации Саткинского района запущен пилотный проект — сервис «Электронные голосования» для жителей города на региональном портале госуслуг.