Победительница экологического конкурса
Грантовый молодежный конкурс
Один из грантополучателей конкурса — Анна Чернышева, автор проекта «Крышки добра». Идея ее проекта преследует сразу две цели: решение экологической проблемы и оказание благотворительной помощи. Инициатива предполагает установку специальных контейнеров для сбора пластиковых крышек, которые потом организаторы проекта отправляют на переработку в специальные пункты, а вырученные деньги передают в благотворительный фонд. Для этого в Челябинске и области Анна организовала уже более 30 пунктов сбора пластиковых крышек в разных районах города. Они расположены в детских школах искусств, культурных центрах,
«Полученные от сдачи крышек деньги направляются фонду „Искорка“, помогающему онкобольным детям. Наш проект позволяет жителям участвовать в благотворительности без привлечения личных материальных средств. Ведь пластиковая крышка — это не мусор, а ценный ресурс, после переработки его можно использовать вторично. Он не будет находиться на свалке, нанося вред окружающей среде, а принесёт двойную пользу. Думаю, в каждой школе должен быть такой контейнер, и эта наша цель. Ждем окончания режима самоизоляции, чтобы продолжить проект», — поясняет Анна Чернышева.
В январе 2020 первые уличные контейнеры появились на рынке «Михеевский» в Металлургическом районе и около ледовой арены «Трактор». Готовится к размещению очередная партия контейнеров, которая была изготовлена на грант ЧМК, их поставят в четырёх школах: в микрорайоне «Парковый» и в Металлургическом районе.