Финалисты экологического конкурса «Мечел» воплощают в жизнь свои проекты

Сданные челябинцами пластиковые крышки отправляют на переработку и помогают фонду «Искорка».

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Победительница экологического конкурса «Эко-Проектор» Анна Чернышева реализует проект «Крышки добра». Грант на реализацию проекта девушка получила после победы в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел»).

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке «Мечела» уже два года. Неравнодушные горожане присылают на рассмотрение конкурсного жюри проекты экологической направленности. Комиссия отбирает самые злободневные и актуальные для региона инициативы. Их авторы получают денежные премии на воплощение идеи, ежегодно это около тридцати номинантов.

Один из грантополучателей конкурса — ­Анна Чернышева, автор проекта «Крышки добра». Идея ее проекта преследует сразу две цели: решение экологической проблемы и оказание благотворительной помощи. Инициатива предполагает установку специальных контейнеров для сбора пластиковых крышек, которые потом организаторы проекта отправляют на переработку в специальные пункты, а вырученные деньги передают в благотворительный фонд. Для этого в Челябинске и области Анна организовала уже более 30 пунктов сбора пластиковых крышек в разных районах города. Они расположены в детских школах искусств, культурных центрах, фитнес-клубах , магазинах, поликлиниках. В акции по сбору крышек участвуют ученики школ и воспитанники детских садов.

«Полученные от сдачи крышек деньги направляются фонду „Искорка“, помогающему онкобольным детям. Наш проект позволяет жителям участвовать в благотворительности без привлечения личных материальных средств. Ведь пластиковая крышка — это не мусор, а ценный ресурс, после переработки его можно использовать вторично. Он не будет находиться на свалке, нанося вред окружающей среде, а принесёт двойную пользу. Думаю, в каждой школе должен быть такой контейнер, и эта наша цель. Ждем окончания режима самоизоляции, чтобы продолжить проект», — поясняет Анна Чернышева.

В январе 2020 первые уличные контейнеры появились на рынке «Михеевский» в Металлургическом районе и около ледовой арены «Трактор». Готовится к размещению очередная партия контейнеров, которая была изготовлена на грант ЧМК, их поставят в четырёх школах: в микрорайоне «Парковый» и в Металлургическом районе.