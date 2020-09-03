#БольшаяИнспекция Текслера переместилась в Миасс

Губернатор уже посетил один из запланированных объектов.

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Губернатор Челябинской области продолжил свою инспекцию по региону и отправился в Миасс. Не было еще и 9:00, когда Алексей Текслер вошел в школу искусств № 2. Это первая точка в большом рабочем визите.

Не так давно в школе завершился капитальный ремонт, и обновленное учреждение уже открыло двери для юных скрипачей и вокалистов.

«Алексей Текслер встретился с преподавателями школы. Они пожаловались губернатору, что почти все инструменты в школе старые. Губернатор предложил запустить отдельную программу и обновить все инструменты», — передал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

В планах губернатора побывать на стадионе «Труд», где также завершился капитальный ремонт, и посмотреть, на каком этапе находится строительство образовательного центра в районе Машгородка.

Посетит глава региона и производственные предприятия.