/ «Асфальт хочется заменить на брусчатку». Преображение гостевых маршрутов в Челябинске продолжается

Масштабные перемены на главных улицах города продолжаются.

Архитектурную перезагрузку начал Челябинск в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. В городе утвердили гостевой маршрут и начали активную работу по преобразованию пространства. Обновлением облика проспекта Ленина, а также улиц Красная, Цвиллинга и Братьев Кашириных занимается ООО «УралНИИСтромПроект». По словам генерального директора института Василия Важенина, в этом направлении уже проделана большая работа.

Мы видим радикальные изменения, которые произошли на этой улице за этот период. Проект мы разработали в 2016 году, успешно сдали его архитектуре. Он лег в основу дизайн-кода Челябинска, который в этом году был утвержден. Официально существует понятие «гостевой маршрут». Бизнесы, застройщики, ТСЖ, которые находятся на этой улице, подчиняются правилам гостевого маршрута. На проспекте Ленина исчезли растяжки, ушли щиты размера «3 на 6». Их было очень много, вдоль всей разделительной полосы. Видим, что даже новая реклама появляется в формате установленных требований, даже если собственник и арендатор меняется. — пояснил Василий Важенин.

Дополнительные силы брошены на улицы Цвиллинга, Красная и Братьев Кашириных. В планах у коллектива — решить проблемы с рекламой, покрытием тротуаров и в целом организацией пространства.

Мы очень рады, что получили эти проекты. Цвиллинга — исторически сложившаяся улица старого Челябинска. Это прогулочная улица: приятные здания, работы питерских архитекторов. С точки зрения турпотока она очень важна. Улица Красная — тоже прогулочная зона, которая может иметь ответвления от улицы Кирова. При этом проблема Цвиллинга — что асфальтные тротуары. Хотелось бы заменить их на брусчатку или тротуарную плитку, надо привести здание в порядок. Там тоже очень много проблем с обветшанием. Там есть проблемы по рекламе, но они не такие глобальные. Красная наполнена историческими объектами. Нужно посмотреть, где какие ограждения существуют, может быть, заменить на более приятные, минималистичные вещи. — добавил Василий Важенин.

Главным проектом коллектив называют именно улицу Братьев Кашириных. Они с энтузиазмом взялись за работу и намерены превратить «хаос» в приемлемое городское пространство.

На Братьев Кашириных наблюдаем не то, что проблемы, — банальный хаос. Улица сформирована в девяностые и двухтысячные. Это достаточно современная улица, там есть кварталы жилой застройки с панельными домами, которые серьезно обветшали. Нужно взглянуть на то, как можно их модернизировать. Там хаос с входными группами, нет никакого пешеходного пространства: Каширинский рынок, случайные бетонные заборы. Это не та улица, на которую хочется пойти погулять. Плюс там большой трафик, что создает шум и дискомфорт. Там проблем больше, чем где-либо. Это одна из запущенных улиц, там нужно работать, работать и работать. — рассказал директор института.

Предполагается, что на улице предусмотрят буферное озеленение, которое поможет отсечь шумовую нагрузку. Это поможет сделать жизнь горожан и пребывание туристов более комфортными.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске в 2020 году. В числе других преобразований, которые ждут город, — озеленение, организация парковок и пешеходным маршрутов, а также внешний облик домов.