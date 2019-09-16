Закрытие конкурса «Рожденная побеждать» посетила супруга главы региона

У Ирины Текслер состоялся первый самостоятельный выход в свет.

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В воскресение, 15 сентября, прошел финал международного конкурса «Рожденная побеждать». На закрытии впервые присутствовала супруга главы региона. Ирина Текслер поздравила конкурсанток со сцены и заняла место в составе жюри.

«Уникальный проект „Рожденная побеждать“, который создали в Челябинске, уже давно шагнул за границы и стал международным. Я с удовольствием вижу участниц из Таджикистана, Киргизии, Украины. Спасибо вам девушки за участие. Я надеюсь, что „Рожденная побеждать“ будет самым позитивным узнаваемым проектом нашей области, его будут поддерживать благотворители, журналисты и, конечно же, мы», — отметила Ирина Текслер.

Присутствовать на конкурсах красоты Ирине Текслер не впервой, в 2016 году она стала вице-миссис Москвы. Помимо первой леди, на мероприятии присутствовали вице-губернатор Ирина Гехт, врип главы Челябинска Наталья Котова, омбудсмен Маргарита Павлова.

На международный конкурс съехались девушки со всей России и из пяти стран мира. Две участницы представляли Челябинскую область. Проект проходил с 9 по 15 сентября, конкурсантки участвовали в мастер-классах от ведущих профессионалов индустрии красоты, здоровья и моды. Для финального шоу девушки разучили общий танец, отрепетировали дефиле и сольный номер. Каждая участница победила в одной из 12 номинаций: королева обаяния, королева музыки, королева танца, королева жизнелюбия и других.