Редактор ОТВ Маргарита Хижняк стала победителем конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение за 2023 год. Жюри отметило документальный фильм Маргариты под названием «Лаборатория „Б“», повествующий об экспериментах с радиацией, которые проводили ученые в Челябинской области.
Специальный репортаж челябинского журналиста посвящен малоизвестным страницам атомного проекта СССР. В 1947 году на живописном полуострове Мендаркин между озерами Силач и Сунгуль в Каслинском районе начались секретные эксперименты: лучшие биологи со всего Советского Союза под руководством выдающегося генетика Николая Тимофеева-Ресовского изучали воздействие радиации на живые организмы. Ученые облучали растения и животных, чтобы определить предельно допустимые дозы и происходящие под воздействием радиации изменения в организмах. Например, кормили коров зараженной травой и потом проверяли, попадают ли радионуклиды в мясо, кости и молоко. Впоследствии полученные результаты пригодились при оказании помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы.
Свою награду Маргарита Хижняк получила на проходящем в Сочи форуме современной журналистики «Вся Россия — 2023». Всего на конкурс поступило более 800 материалов от 356 авторов со всей России. И только десять из них, включая фильм Маргариты, удостоились звания победителя.