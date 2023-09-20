Фильм редактора ОТВ о секретной лаборатории победил в конкурсе Союза журналистов

Маргарита Хижняк рассказала об экспериментах с радиацией в Челябинской области

Редактор ОТВ Маргарита Хижняк стала победителем конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение за 2023 год. Жюри отметило документальный фильм Маргариты под названием «Лаборатория „Б“», повествующий об экспериментах с радиацией, которые проводили ученые в Челябинской области.

Специальный репортаж челябинского журналиста посвящен малоизвестным страницам атомного проекта СССР. В 1947 году на живописном полуострове Мендаркин между озерами Силач и Сунгуль в Каслинском районе начались секретные эксперименты: лучшие биологи со всего Советского Союза под руководством выдающегося генетика Николая Тимофеева-Ресовского изучали воздействие радиации на живые организмы. Ученые облучали растения и животных, чтобы определить предельно допустимые дозы и происходящие под воздействием радиации изменения в организмах. Например, кормили коров зараженной травой и потом проверяли, попадают ли радионуклиды в мясо, кости и молоко. Впоследствии полученные результаты пригодились при оказании помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы.

Свою награду Маргарита Хижняк получила на проходящем в Сочи форуме современной журналистики «Вся Россия — 2023». Всего на конкурс поступило более 800 материалов от 356 авторов со всей России. И только десять из них, включая фильм Маргариты, удостоились звания победителя.