Челябинцы смогут ездить в Симферополь без пересадок

Поезд с остановкой в Челябинске запустила частная компания.

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Жители Челябинска смогут ездить в Симферополь без пересадок уже с конца апреля 2020 года. А всё благодаря поезду «Таврия», следующему из Екатеринбурга с остановкой в нашем городе, который запустила частная транспортная компания «Гранд Сервис Эксперт».

Известно, что путь от Челябинска до Симферополя займёт около 61 часа, или почти двое с половиной суток. Прибыв из Екатеринбурга, «Таврия» будет стоять в Челябинске 35 минут, затем поезд отправится через Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Бердяуш и другие города, где будет стоять по две минуты. Следующая длительная остановка будет в Корпачево — 29 минут. Ещё 15 минут поезд простоит в Уфе.

«При продаже билетов на поезда из Екатеринбурга в Симферополь применяется динамическое ценообразование. Стоимость билетов варьируется в зависимости от пассажирского спроса, сезонности и комфортности мест»,— говорится на сайте компании.

На данный момент известно, что начальная цена в плацкартном вагоне составляет 4 900 рублей, в купейном вагоне — 5 500 рублей. Ребёнка до 5 лет без предоставления отдельного места можно перевезти бесплатно. Кроме того, багаж весом не более 35 килограммов также можно провезти бесплатно.

Известно, что в купейные вагоны поезда «Таврия» помещаются 4 человека, при этом возможен провоз мелких домашних животных. В стоимость билета входят горячее питание, комплект постельного белья и санитарно-гигиенический набор. В купе также имеются индивидуальное освещение, кондиционер, розетка и USB.

Продажи билетов стартуют 25 апреля 2020 года.