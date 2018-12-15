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/ Борис Дубровский встретится с челябинским общественником в январе

Борис Дубровский встретится с челябинским общественником в январе

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.
сегодня в 17:02
  |  Общество

Встреча главы региона Бориса Дубровского с челябинским общественником Николаем Ольховским пройдет в январе следующего, 2019 года. Информацией об этом с «Первым областным» поделились в пресс-службе правительства Челябинской области.

По взаимному согласию встреча пройдет в январе, после новогодних праздников. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе.

Подтвердил информацию и сам Николай Ольховский. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник разместил пост, в котором написал подробности звонка от губернатора.

Я попросил о личной встрече. Далее мне перезвонил Вадим Михайлович Евдокимов и сказал, что будет заниматься организацией этой встречи. Предварительно договорились на январь, сразу после новогодних праздников. — написал Николай Ольховский.

Отметим, Борис Дубровский встретится с Николаем Ольховским, чтобы обсудить текущее состояние и развитие городской среды. Перед этим он звонил челябинцу, чтобы принести ему извинения за слова и поведение директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева.

Общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься. — отметил глава региона.

Напомним, между молодым человеком и представителем «черно-белых» возникло недопонимание из-за требований общественников проверить траты хоккейного клуба. Эти средства, по их мнению, можно было бы направить на благоустройство городской среды. В результате требование привело к некорректному поведению со стороны Сеничева.

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