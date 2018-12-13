/ На просмотр пельменного фэнтези пригласили челябинцев

В нем будут бороться богатыри, взращенные на пельмешках и голодные силы зла.

В субботу 15 декабря в Челябинске состоится традиционный фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Седьмой фестиваль проходит в рамках подготовки к юбилею Челябинской области при поддержке главы региона Бориса Дубровского.

Программа фестиваля очень насыщенная, в этом году организаторы подготовили кое-что необычное — пельменное фэнтези. В нем будут бороться богатыри, взращенные на пельмешках и голодные силы зла.

Уральские пельмени — это праздник для всей семьи. Молодежь заинтересуют аттракционы, в которых они смогут проявить свои лучшие качества, взрослым наверняка понравятся торговые ряды с различной продукцией, а старшему поколению придется по душе концертная программа. В этом году мы впервые представим людям русскую стилизованную битву. Такого еще никто не делал. Это наш ответ песне «Лед и пламя». — прокомментировал Антон Брагин, режиссер фестиваля.

Традиционно участники фестиваля смогут попробовать разные пельмени, приобрести продукты на ярмарке, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. В 11:00 начнут работать интерактивные площадки, а в 12:00 начнется праздничный концерт. На сцене выступит множество коллективов со всей области. Например: народный хор «Уралочка» из города Магнитогорск, «Студия Ералаш», шоу-группа «Маков Цвет».