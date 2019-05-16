/ Фестиваль граффити Ural Art Summer пройдет в Челябинске

Мероприятие приурочено к саммитам ШОС и БРИКС.

Фестиваль граффити «Ural Art Summer», приуроченный к саммитам ШОС и БРИКС, пройдет в Челябинске. Мероприятие, как сообщают организаторы, направлено на популяризацию уличного искусства как средства донесения социально значимой информации и формирования комфортной городской среды.

Фестиваль создан и приурочен к большому событию в Челябинской области — саммитам ШОС и БРИКС, и, в первую очередь, для жителей города. Художникам помогаем воплотить интересные проекты и заявить о своем таланте на всю страну. В мероприятии могут принимать участие школьники, студенты и профессиональные художники. «Ural Art Summer» проводится среди профессиональных мастеров жанра street-art, а также любителей, желающих представить свою работу на фестиваль. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Отметим, что конкурс проходит в три этапа. На первом участникам необходимо было подать заявку об участии на сайте конкурса. Второй этап — отбор эскизов, который состоялся с 5 апреля по 10 мая. На данный момент проходит голосование в социальных сетях и на сайте «Ural Art Summer» за лучший эскиз.

После этого эскизы пройдут согласование с с комитетом градостроительства и архитектуры Челябинска, а с 15 июня по 1 сентября начнется нанесение граффити. Отметим, что организует фестиваль объединение художников «Graffiti Russia», компания Graffiti Crew и Комитет градостроительства и архитектуры Челябинска.