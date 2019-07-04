Фельдшерский пункт в Кунашакском районе осмотрел Алексей Текслер

Также глава региона поздравил со столетием местную долгожительницу.

Глава Челябинской области Алексей Теслер посетил открытый несколько месяцев назад фельдшерско-акушерский пункт в селе Казанфарова. Руководитель области посмотрел, как работают недавно устроенные фельдшеры, а после посетил еще несколько деревень, где пообщался с жителями. Кроме того, Алексей Текслер поздравил долгожительницу из Кунашакского района со столетним юбилеем, за что она спела ему на татарском языке.

«Нельзя не отметить достойное отношение татар и башкир к своему языку. Дети хорошо знают свой родной язык. И мне кажется это очень важно, поскольку то уважительное взаимодействие людей различных национальностей в этом районе мне очень нравится», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что сегодня, 4 июля, Алексей Текслер работал в Аргаяшском районе, где посетил завод «Болл», специализирующийся на производстве алюминиевых баночек для напитков. Также руководитель региона осмотрел инфраструктуру района.