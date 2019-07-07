Алексей Текслер заявил о важности поддержки ЗАТО

Будущее городов с особым статусом обсуждалось во время рабочего визита главы региона в Озёрск.

Вчера, 6 июля, Алексей Текслер совершил рабочую поездку в Озёрск. По итогам визита глава региона сообщил о необходимости развития не только этого города, но и всех закрытых административно-территориальных образований Челябинской области.

Алексей Текслер провел совещание с главами Озёрска, Снежинска и Трёхгорного, а также с генеральным директором госкомпании «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Основной темой встречи стали перспективы и возможности развития этих «особых» муниципалитетов.

«В ЗАТО Челябинской области проживает около 170 тысяч южноуральцев, поэтому вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры и реализацией национальных проектов, являются ключевыми. Здесь есть проблемы, которые мы подробно обсудили. Мы договорились с компанией “Росатом”, что будем решать их комплексно и в ближайшее время выйдем на базовое соглашение, которого на данный момент нет», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что в Озёрск будет направлена комиссия, которая изучит проблему износа сетей ЖКХ в городе.

«Есть много вопросов по состоянию теплотрасс и труб, которые передают воду жителям. Эти проблемы нужно решать, пока ситуация не ухудшалась. Я в ближайшее время направлю в Озерск комиссию, которая проанализирует ситуацию и сформирует предложения по решению проблемы», — заявил Алексей Текслер.

По итогам совещания было принято решение подписать соглашение о взаимодействии Челябинской области и «Росатома» по вопросам поддержки городов. Согласно документу, будут выделены дополнительные средства на дорожное строительство внутри ЗАТО, а также на подъезды к ним. Конкретные суммы пока неизвестны, поскольку они будут зависеть от сложности конкретных объектов.