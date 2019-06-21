Фельдшер, обратившаяся к президенту, рассказала, почему молодые врачи не остаются в селах

Главной причиной является отсутствие благоустроенного жилья.

Заведующая ФАПом в поселке Маук Челябинской области Светлана Каташова подробнее рассказала о нехватке медицинских кадров в малых населенных пунктах. Молодые специалисты, сообщила президенту Владимиру Путину фельдшер, не хотят работать в селах, не остаются, приехав.



ФАП закрылся в 2016 году, когда сократили сотрудников. Я не захотела работать одна, мы надеялись, что придут молодые специалисты. После того, как мы ушли, приезжали 4 человека. У всех остро стоял вопрос с жильем. Молодежь не готова жить в неблагоустроенном доме, где нет удобств и отопления. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Каташова.

Для молодых специалистов в поселке есть дом, стоящий на балансе администрации, без отопления и санузла. При этом глава Каслинского района отметил, что готов выделить современное жилье, если будет заявка по конкретному специалисту, не желающему работать в малом населенном пункте только из-за отсутствия удобств.



На данный момент ФАП снова функционирует, пока не приедут молодые специалисты, работать в нем приходится фельдшерам, которые уволились из него ранее.

