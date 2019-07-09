Федор Конюхов пролетит над Челябинском на самолете с солнечными батареями

Известный путешественник проведет масштабный эксперимент.

В начале сентября известный путешественник Федор Конюхов планирует полет из Москвы на Камчатку. Необычным полет делает тот факт, что самолет будет работать на энергии солнечных батарей.



Федор планирует свой маршрут через 6 городов нашей страны: Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка. На перелет отводится 7 дней.



Конюхов совершит полет на уникальном летательном аппарате — «Летающая Лаборатория», созданном специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве рекордного самолёта для кругосветного полёта на энергии солнца. Известно, что летательный аппарат имеет впечатляющие габариты. Размах крыла 25 метров, при весе самолета всего 900 килограмм.



В рамках проекта «Альбатрос» 2021 году путешественник планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца. Этот проект реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП.

Напомним, что 5 июля Федор Конюхов успешно совершил испытательный полет из Москвы в Крым.

