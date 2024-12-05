Федор Конюхов отправился в одиночное плавание до Австралии

Он стартовал от берегов Южной Америки

Путешественник Федор Конюхов отправился сегодня, 5 декабря, в новое плавание. На этот раз — из пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду, до Австралии. Об этом он сообщил в соцсетях.

Федор Конюхов снова отплыл в одиночку, без сопровождения. На весельной лодке «Акрос» он решился на беспрецедентный в истории маршрут, который будет проходить в сложных и «ревущих» водах. Ему предстоит преодолеть 185 градусов с запада на восток, через Южную Атлантику и Южный Индийский океан. Как поделились на официальном сайте путешественника, еще никто не проходил на веслах в этих широтах, тем более сразу два океана за один сезон.

Как рассказали в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина», это будет второй этап кругосветного маршрута Конюхова в Южном океане. Путь займет более 200 дней.

Также на специальной платформе можно отслеживать в реальном времени, сколько путешественник уже прошел.

Напомним, ровно 6 лет назад, 6 декабря 2018 года, Федор Конюхов отправился в одиночное плавание на весельной лодке от Новой Зеландии к мысу Горн.