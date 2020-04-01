«Я за вас молюсь»: Федор Конюхов обратился к южноуральцам

Знаменитый путешественник пожелал всем здоровья.

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Всемирно известный путешественник Федор Конюхов записал видеообращение к южноуральцам. Он призвал всех оставаться дома, а также пожелал всем здоровья.

«Дорогие жители Челябинска и Челябинской области. Вы знаете, как я вас люблю и люблю путешествовать. В это время когда в мире случилась такая беда, я не мог позволить себе отправиться в Арктику или Антарктиду, плыть на яхте вокруг света. Я с вами и также не нарушаю закон: сижу дома, читаю книги о путешествиях. Я с вами, желаю всем выздороветь, а я за вас молюсь», — произнес путешественник.

Напомним, ранее видеообращение записал Стас Ярушин. Он также попросил южноуральцев остаться дома и заняться творчеством.