Будильник для водителей изобрели в аграрном университете Челябинска

Скоро чудо техники начнут испытывать на эффективность.

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Идея создать будильник для водителей родилась в Южно-Уральском государственном аграрном университете еще в 2012 году. Изначально прибор планировали использовать для тяжелой техники, но с таким же успехом его можно внедрить и в легковых автомобилях.

«Когда водитель засыпает, прибор улавливает уменьшение подруливаний и подает пробуждающий сигнал или вибрацию в руль», — рассказывает профессор кафедры «Технический сервис машин оборудования и безопасности жизнедеятельности», доктор технических наук ЮУрГАУ Андрей Богданов.

Статистика говорит, что порядка 30% смертельных случаев водителей на дороге связано именно с тем, что человек заснул за рулем. Сейчас на полезную модель готовят патент, а после начнется апробация на автомобилях.