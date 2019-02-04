/ «Памятник Децлу» вырос в Челябинске

Он находился на территории института культуры с 2014 года.

Своеобразный памятник хип-хоп исполнителю Кириллу Толмацкому, получившему известность в начале 2000-х годов под псевдонимом Децл, обнаружили в Челябинске. Известно о нем стало только сейчас, спустя 5 лет после «установки». Все дело в том, что в 2014 году, во время одного из концертов в Челябинске, репер посадил дерево на территории Государственного института культуры.

Рябину высадили в рамках акции «277 тысяч деревьев городу Челябинску». Как рассказал нашему сайту директор концертной организации «INFERNOpromo» Константин Каннуников, благодаря которой и состоялся приезд репера в Челябинск, на предложение посадить дерево Кирилл Толмацкий сразу ответил согласием.

Я ему как-то в шутку сказал, что теперь ему придётся часто приезжать в Челябинск с концертами, чтобы ухаживать за своим деревом, посмеялись. Он был фанатом своего дела, жил этим. Он как-то зачитывал мне свой новый трек, который ещё не вышел. Он прекрасно понимал, что все его помнят и любят за образ Децла и за те песни, поэтому он всегда зачитывал свои старые хиты на концертах, даже когда презентовал новый альбом. — рассказал сайту «Первый областной» Константин Канунников.

По словам организатора концертов репера, феномен Децла был в том, что он на 100% был в том деле, которое ему нравилось, и отдавался ему полностью.

Команда организаторов думает над превращением дерева в настоящий памятник. Сделать это можно, установив табличку, рассказывающую о высадившем рябину человеке.

Напомним, Кирилла Толмацкого не стало вчера, 3 февраля. Информацию о смерти репера сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий. Как рассказал концертный директор музыканта, сердце Кирилла остановилось в гримерке, после концерта в Ижевске. Музыканту было 35 лет.