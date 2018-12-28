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/ Жителям поселка в Челябинске каждый день отключают электричество

Жителям поселка в Челябинске каждый день отключают электричество

Из-за этого перестает работать электрогазовое оборудование, люди мерзнут в своих домах.
сегодня в 15:55
  |  Общество

Жители поселка Фатеевка, который находится в Ленинском районе Челябинска, пожаловались на постоянное отключение электроэнергии. Уже 4 дня каждый вечер в 19:00 выключается свет, а вместе с ним и отопление, потому что практически у всех электрогазовое оборудование. Включается электричество только глубокой ночью.

Вечером мы приезжаем домой с работы, дома очень холодно. Электричество выключается каждый день с воскресенья. В поселке много маленьких детей, которые мерзнут, мы не знаем, что делать. — рассказывает Фарида Семенова.

Подробности отключения электроэнергии объяснили в информационном центре компании ООО «Урал-Ресурс».

Электричество отключается из-за того, что происходит перегрузка сетей. В выходные было очень холодно, жители поселка включали обогреватели, отопление котлами. Срабатывает релейная защита от перегрузки на трансформаторы. Сети старые и рассчитаны на старую нагрузку, они просто не справляются с новой. — рассказали на горячей линии «Урал-Ресурса».

Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимо увеличивать мощность, устанавливать новые трансформаторы, расширять сети. Для этого жителям поселка необходимо подать заявку на расширение в ООО «Урал-Ресурс» и ОАО «Челябинская электросетевая компания».

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