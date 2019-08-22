На Южном Урале из-за удара током погибла 12-летняя девочка

Ребенок попытался спасти своего 6-летнего брата.



В среду, 21 августа, в больницу Сосновского района Челябинской области поступила 12-летняя девочка и ее 6-летний брат. У детей были признаки поражения электрическим током. Об этом сообщили в следственном комитете Челябинской области.

По предварительным данным, девочка со своим братом пошли гулять после дождя в поселке Кисегачинский. Мальчик взял в руки провод заземления, его ударило током. Сестра попыталась отвести брата от опоры, но тоже получила травму. Детей вытащили родственники и отвезли в больницу.

«Детей доставили ночью. У девочки не было видимых признаков жизни, к сожалению, реанимационные действия не дали результатов. Ее брата ночью на реанимобиле увезли в больницу, дальнейшее лечение он будет проходить там», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В Челябинской областной детской клинической больнице сообщили, что на данный момент 6-летний ребенок находится в отделении реанимации, пока никаких операций не проводилось.

Чтобы узнать точные причины произошедшего, следственными органами проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности)», — пояснили в региональном Следственном комитете.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.