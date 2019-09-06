Без света остаются 800 человек на Северо-Западе Челябинска

Электричества не было не только в домах, не работали светофоры и остановилось движение трамваев.

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Сегодня утром, 6 сентября, жители Северо-Запада на несколько часов остались без электроэнергии. На данный момент идут восстановительные работы. Жители Курчатовского района уже с утра начали сообщать в социальных сетях о том, что на некоторых улицах не работают светофоры и стоят трамваи. Потом посыпались жалобы от жильцов многоквартирных домов на отсутствие света.

«Кто-нибудь знает, что случилось? Уже несколько часов на Проспекте Победы нет света. Светофоры не работают, закрыты аптеки, банк, некоторые магазины», — писали жители Курчатовского района.

В пресс-службе компании «Россети Урал» сайту «Первый областной» сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная».

«Авария произошла в 11:25 в части Курчатовского района Челябинска. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8950 человек, расположенные по улицам 40-летия Победы, проспект Победы — улица Молодогвардейцев, а также ТК „Фиеста“. Наши сотрудники незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения по резервным схемам, организовали аварийно-восстановительные работы», — рассказала Марина Чернова.

На данный момент большая часть потребителей запитана от резервного источника, без света остаются ещё около 800 человек на улице Красного Урала — Комсомольский проспект. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.