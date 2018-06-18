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/ Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress

Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress

Компания намерена сократить сроки доставки заказов до 8 дней.
сегодня в 18:30
  |  Общество

Сервис получения заказов с популярного сайта AliExpress запущен в России. Благодаря специализированным точкам выдачи срок доставки сократится. Как рассчитывают в китайской компании, посылки будут приходить через 8−15 дней. Челябинск попал в перечень из 100 городов, на которых распространяется система. Первые покупки отправятся в пункты выдачи уже завтра, 19 июня.

Пункты выдачи располагаются в различных местах, от супермаркетов до салонов связи «Ростелеком». Это могут быть постаматы или пункты выдачи заказов. По всей России их почти 2 тысячи, постепенно количество таких точек будет расширяться. — рассказал радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь AliExpress Russia Антон Пантелеев.

Заказать новый холодильник или шины для автомобиля не получится — в службе доставки установлены ограничения по габаритам и весу посылок. Заказ не должен превышать в размерах 60*30*40 и весе 15 килограмм.

Ознакомиться с действующими пунктами выдачи можно на сайте транспортной компании.

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