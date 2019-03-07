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/ Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress

Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress

В продаже пока что доступны только китайские автомобили.
сегодня в 15:26
  |  Общество

Жители Челябинска и области могут купить автомобиль через популярный интернет-магазин AliExpress. Пока что в продаже доступны только автомобили китайской марки «Черри Тиго». Дистрибуцией машин будет заниматься официальный дилер автоконцена в России. Планируется, что в дальнейшем на площадке интернет-магазина будут продаваться отечественные и зарубежные автомобили.

Как рассказал радио «Business FM Челябинск» PR-директор AliExpress в России Антон Пантелеев, проект находится в тестовом режиме и пока еще доступен не всем пользователям, поскольку его аудитория очень большая. Страницу открывают постепенно для того, чтобы страница не упала под наплывом пользователей.

По цене разница будет достаточно существенная, прежде всего для того, чтобы пользователям было интересно делать такой заказ в интернете. Заказать можно из любого города, но здесь вступает в силу наше сотрудничество с производителем автомобилей — забрать машины можно будет в их автосалонах. Вы уже можете оформлять предзаказ на автомобиль, предварительно посмотрев, в каком городе в вашем регионе находится дилерский автоцентр компании Chery.— рассказал радио «Business FM Челябинск» PR-директор AliExpress в России Антон Пантелеев.

Также Антон Пантелеев добавил, что не стоит опасаться за безопасность интернет-переводов не нужно, поскольку большинство людей будут оплачивать покупку непосредственно в официальном дилерском центре. В Челябинске он только один — «Планета Авто Восток». Как рассказал руководитель отдела продаж компании Вячеслав Янковский, автомобиль можно будет купить с 28 марта.

Для Челябинска в целом, я считаю, это очень хорошо. Как и для развития бренда Chery — это возможность привлечь аудиторию. Потому что это будет выгодно, быстро и удобно. Клиент сможет выбрать подходящий ему автомобиль, комплектацию, цену. Причем получить дополнительную выгоду в виде скидки, забронировать автомобиль и получить его в официальном дилерском центре. — пояснил радио «Business FM Челябинск» руководитель отдела продаж компании «Планета Авто Восток» Вячеслав Янковский.

Скидки будут предоставлять с помощью купонов AliExpress, однако пока что размер дисконта не разглашается. Однако, если необходимой модели не окажется в ближайшем автосалоне, с клиента не возьмут плату за дополнительную доставку.

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