/ Магазин разливного пива в Челябинске «украл» оформление фасада у конкурентов

В конфликте разбираются атимонопольщики.

Челябинскую разливную уличили в воровстве фирменного стиля у конкурентов. Пострадавшая торговая сеть обратилась с соответствующим заявлением в УФАС. Установлено, что на фасаде разместили рекламное панно, цветовое решение и композиция которого копируют другой товарный знак. Он был зарегистрирован ООО «ЕвроСтандарт» в 2013 году в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

По предварительным данным Челябинского УФАС России, использованное предпринимателем изображение является сходным до степени смешения с товарным знаком его правообладателя. В связи с этим предприниматель может неправомерно получить преимущества при осуществлении своей деятельности, поскольку копирование товарного знака своего конкурента может ввести потребителей в заблуждение, увеличив их количество ввиду определенной степени известности данной организации, осуществляющей розничную торговлю на территории региона. — сообщили в челябинском УФАС.

Предприниматель может увеличить продажи и количество покупателей, при этом избежать дополнительных затрат. В ведомстве возбудили дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Подробности и обстоятельства продолжают устанавливать.