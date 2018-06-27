/ Жители Ленинского района назвали дом с новым фасадом «конфеткой»

Рассыпавшиеся стены беспокоили жителей почти год.

Жители многоквартирного дома по улице Коммунаров не могут налюбоваться на фасад здания. Долгое время они видели только «голые» стены, которые стали такими после неудачного капремонта. Подрядчик больше года не находил возможности завершить работы.

Нам уже не давали никакой надежды, мы думали, что наш дом останется в таком ужасном состоянии навсегда, пока окончательно не рухнет и не погребет нас под собой. Сейчас же наш дом самый красивый, как игрушечный. Цвет мы выбирали сами — желтый, солнечный. Ждем, когда закончат покраску и примутся за восстановление отмостки. — рассказал сайту «Первый областной» житель дома Владимир Куракин.

После вмешательства депутата Госдумы ремонт «сдвинулся с мертвой точки».

Каждый второй случай некачественного капремонта связан с неправильно составленной проектно-сметной документацией. Часто она составляется «на коленке», без выезда на место, и поэтому не может учитывать особенностей ремонта на конкретном доме. Дом на улице Коммунаров — это один из тех случаев, когда нам удалось заставить изменить проектно-сметную документацию и повысить расчетную стоимость работ. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Парламентарий рассчитывает, что позитивный пример дома в Ленинском районе будет использоваться систематически.

Напомним, история с капремонтом в многоквартирном доме тянется не один год. Представители регоператора не сумели верно оценить стоимость ремонта. Сняв верхний слой фасада, они поняли, что денег на продолжение работ не хватит. Поэтому бросили дом в непотребном состоянии.