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/ 75 специалистов-медиков трудоустроят в этом году в Челябинской области

75 специалистов-медиков трудоустроят в этом году в Челябинской области

Для привлечения работников появится специальная программа.
сегодня в 10:02
  |  Общество
Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин прокомментировал обращение жителей региона на «прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, связанное с вопросами обеспечения медицинским персоналом малых населенных пунктов.

В 2019 году на территории области планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта.

Поскольку количество рабочих мест в медицинских учреждениях растет, проблема кадрового дефицита остается актуальной. Для её решения у нас в области успешно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медицинские работники получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. — подчеркнул Сергей Приколотин.
Всего в этом году планируют трудоустроить около 46 врачей и 29 фельдшеров.

Для привлечения специалистов по инициативе главы региона Алексея Текслера будет разработана программа, предусматривающая обеспечение жильем врачей, приезжающих работать в сельские населенные пункты, а также работников дефицитных специальностей.
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Комментарии

Дарья Осипова
13:08, 21.06.2019
А где они их найдут?
Игорь Гребенщиков
12:39, 21.06.2019
Сначала добивались того, чтобы медики увольнялись, потом "героически" пытаются найти врачей.
"не нравится- увольняйтесь", говорили они. С зарплатой опять кинут?

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