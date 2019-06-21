75 специалистов-медиков трудоустроят в этом году в Челябинской области

Для привлечения работников появится специальная программа.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин прокомментировал обращение жителей региона на «прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, связанное с вопросами обеспечения медицинским персоналом малых населенных пунктов.



В 2019 году на территории области планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта.



Поскольку количество рабочих мест в медицинских учреждениях растет, проблема кадрового дефицита остается актуальной. Для её решения у нас в области успешно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медицинские работники получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. — подчеркнул Сергей Приколотин.

Всего в этом году планируют трудоустроить около 46 врачей и 29 фельдшеров.



Для привлечения специалистов по инициативе главы региона Алексея Текслера будет разработана программа, предусматривающая обеспечение жильем врачей, приезжающих работать в сельские населенные пункты, а также работников дефицитных специальностей.

