/ День семьи, любви и верности отмечают в Челябинске

Южноуральцев приглашают на массовую регистрации брака.

Сегодня, 8 июля, в День семьи любви и верность для челябинцев приготовили необычные праздничные мероприятия. До неузнаваемости изменится пешеходная часть улицы Кирова. Там появится атрибутика, знакомая всем, кто хоть раз бывал на свадьбах. Из колонок будет звучать вальс, а специалисты прямо там проведут увлекательные мастер-классы.

Гостей научат проводить декупаж кухонной утвари, роспись спилов дерева, композиции из цветов, дизайн-проект дома мечты. — пояснили организаторы.

Одно из главных нововведений этого праздника — так называемая «игровая» регистрация брака. Связать себя узами можно при полном антураже, но без соответствующего штампа в паспорте. Зарегистрировать «брак» можно будет с 12:00 до 17:00.

Приуроченные к празднику книжные и рукодельные ярмарки, мастер-классы и концерты проведут в храме преподобного Сергия игумена Радонежского. Праздничный колокольный звон запланирован в храме святого Василия Великого.