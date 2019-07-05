Работники железной дороги и жители Челябинска станут зрителями
Также в рамках празднования Дня семьи, любви и верности будет организована выставка рисунков на железнодорожном вокзале.
«На выставке будут представлены работы лауреатов Всероссийского конкурса „Семья — душа России — 2019“. Проект направлен на привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям семьи, на формирование общественного мнения, направленного на укрепление социальной значимости семьи как основного института общества, а также на поддержку творческой и инновационной деятельности в области художественного образования», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД».
Выставка будет открыта с 8 по 20 июля.