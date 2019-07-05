Южноуральские железнодорожники отметят День семьи, любви и верности

В честь праздника на вокзале в Челябинске будет открыта выставка рисунков.

Южно-Уральская железная дорога приглашает посетить праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Для всех желающих будет организован праздник, который состоится 8 июля в 16:00 возле центрального входа во Дворец культуры железнодорожников.

Работники железной дороги и жители Челябинска станут зрителями конкурса-парада букетов «Ромашковое настроение» и праздничного концерта. На праздничной площадке будут организованы мастер-классы , яркие фотозоны и конкурсы.

Также в рамках празднования Дня семьи, любви и верности будет организована выставка рисунков на железнодорожном вокзале.



«На выставке будут представлены работы лауреатов Всероссийского конкурса „Семья — душа России — 2019“. Проект направлен на привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям семьи, на формирование общественного мнения, направленного на укрепление социальной значимости семьи как основного института общества, а также на поддержку творческой и инновационной деятельности в области художественного образования», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД».

Выставка будет открыта с 8 по 20 июля.