Более 200 человек каждый день становятся самозанятыми на Южном Урале

Юрист дал советы таким работникам

Каждый день на Южном Урале около 200 человек оформляют статус самозанятого. Кто-то при этом трудится на себя, а кто-то — в организациях и на предприятиях. Что нужно знать такому работнику, в День самозанятых рассказал юрист hh.ru Алексей Борисенко.

Прежде всего, следует понимать: если работодатель просит сотрудника оформиться как самозанятый, человек имеет право не соглашаться. Нужно взвесить все преимущества и недостатки такой формы трудоустройства.

«Самозанятый не является работником и вступает с заказчиком в гражданские правоотношения. Они подразумевают разовое эпизодическое выполнение заказов, а не постоянную работу по профессии. Поэтому самозанятый не может рассчитывать на некоторые гарантии Трудового кодекса РФ», — говорит Алексей Борисенко.

Так, работодатель не будет оплачивать ему больничные и отпуска.

Зарплата не будет приходить на карту два раза в месяц.

Заказчик не будет оплачивать простой в работе по вине работодателя.

Самозанятый не имеет права на налоговый вычет, так как не платит НДФЛ.

Кроме того, у самозанятого не копится пенсионный стаж.

Если вы все-таки соглашаетесь быть самозанятым, то должны вовремя платить налог на профессиональный доход (НПД) и выдавать заказчику чек за свои товары или услуги, сформированный в приложении «Мой налог».

«Кстати, чеки должны выдаваться заказчику своевременно. В противном случае самозанятому грозит штраф — 20% от суммы расчета, а за повторное нарушение в течение полугода — на всю сумму расчета», — говорит Алексей Борисенко.

Также помните, что заказчик может прекратить отношения с самозанятым в любой момент. Но и самозанятый, если решил бросить эту работу, имеет право не отрабатывать две недели.

Сейчас, по данным УФНС по Челябинской области, в регионе зарегистрированы более 271,3 тысячи самозанятых. Ежедневно их количество увеличивается более чем на 200 человек. С 1 января 2024 года к самозанятым присоединились около 61 тысячи человек.

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