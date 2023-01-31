Почти 5 тысяч самозанятых на Южном Урале копят на старость

Все они добровольно отчисляют страховые взносы на пенсию в Социальный фонд России

На Южном Урале растет число самозанятых. По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, их уже больше 130 тысяч. Работать на себя выгодно: самозанятый должен отчислять государству всего 4—6% дохода. Правда, есть одно «но»: эти деньги нельзя направить на пенсию.

Сможет ли самозанятый получать в будущем пенсию от Социального фонда России (фонд образован в 2023 году после слияния ПФР и ФСС. —) и что для этого нужно сделать сейчас, Первому областному информагентству рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, взносы на пенсию за него делает работодатель, а значит, проблем с пенсией не будет. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа и не копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты.

— Чтобы копился страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, нужно самостоятельно отчислять страховые взносы в Социальный фонд России.

— Для этого нужно подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление можно подать через мобильное приложение Федеральной налоговой службы России «Мой налог», а также через личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда России. Кроме того, можно подать заявление лично в любую клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства.

Когда человек передумает отчислять взносы на пенсию, он подает заявление о прекращении правоотношений.

— На начало 2023 года 4825 самозанятых жителей области подали заявление о добровольном отчислении страховых взносов на пенсию (это около 3,7% всех самозанятых региона. —).

— Это зависит от даты, когда человек подал заявление и добровольно вступил в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Минимальный размер страховых взносов не должен быть меньше 22% от минимального размера оплаты труда из расчета на 12 месяцев, то есть 3573,24 руб. в месяц.

Если самозанятый состоит на учете с 1 января и планирует состоять до конца года, за год он должен уплатить 42 878,88 рублей. Максимальный размер отчислений не должен превышать восьмикратную величину МРОТ, то есть 343 031,04 рубля. Это около 28 585,92 руб. за месяц.

— Можно платить ежемесячно, также можно внести все деньги одной суммой за год, главное — уплатить взносы до 31 декабря текущего года.

— Прежде всего, самозанятый получает статус работающего человека. Но только с даты подачи заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и до дня подачи заявления о прекращении правоотношений. Сумму уплаченных страховых взносов в этом периоде Социальный фонд России учтет при расчете будущей пенсии, а период уплаты включат в страховой стаж.

— Все взносы, уплаченные человеком, поступают на индивидуальный лицевой счет. Если общая сумма уплаченных взносов в течение календарного года окажется меньше минимальной, то в страховой стаж войдет период, который пропорционален уплаченным взносам.

— Если пенсионеры начнут отчислять добровольные взносы, то получат статус работающего человека, индексация будет осуществляться, но выплата пенсии будет без ее учета.