Сможет ли самозанятый получать в будущем пенсию от Социального фонда России (фонд образован в 2023 году после слияния ПФР и ФСС. — Прим. ред.) и что для этого нужно сделать сейчас, Первому областному информагентству рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.
— Владимир Николаевич, быть самозанятым во многом выгодно, но есть и минусы, среди которых — неизвестность с пенсией.
— Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, взносы на пенсию за него делает работодатель, а значит, проблем с пенсией не будет. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа и не копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты.
— Как этого избежать?
— Чтобы копился страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, нужно самостоятельно отчислять страховые взносы в Социальный фонд России.
— Как правильно это делать?
— Для этого нужно подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление можно подать через мобильное приложение Федеральной налоговой службы России «Мой налог», а также через личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда России. Кроме того, можно подать заявление лично в любую клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства.
Когда человек передумает отчислять взносы на пенсию, он подает заявление о прекращении правоотношений.
— Много ли самозанятых южноуральцев уже копят на пенсию?
— На начало 2023 года 4825 самозанятых жителей области подали заявление о добровольном отчислении страховых взносов на пенсию (это около 3,7% всех самозанятых региона. — Прим. ред.).
— Какую сумму они должны отчислять Социальному фонду России?
— Это зависит от даты, когда человек подал заявление и добровольно вступил в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Минимальный размер страховых взносов не должен быть меньше 22% от минимального размера оплаты труда из расчета на 12 месяцев, то есть 3573,24 руб. в месяц.
Если самозанятый состоит на учете с 1 января и планирует состоять до конца года, за год он должен уплатить 42 878,88 рублей. Максимальный размер отчислений не должен превышать восьмикратную величину МРОТ, то есть 343 031,04 рубля. Это около 28 585,92 руб. за месяц.
— Деньги нужно платить каждый месяц?
— Можно платить ежемесячно, также можно внести все деньги одной суммой за год, главное — уплатить взносы до 31 декабря текущего года.
— На что дают право добровольные взносы?
— Прежде всего, самозанятый получает статус работающего человека. Но только с даты подачи заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и до дня подачи заявления о прекращении правоотношений. Сумму уплаченных страховых взносов в этом периоде Социальный фонд России учтет при расчете будущей пенсии, а период уплаты включат в страховой стаж.
— А если кто-то не сможет внести минимальную сумму?
— Все взносы, уплаченные человеком, поступают на индивидуальный лицевой счет. Если общая сумма уплаченных взносов в течение календарного года окажется меньше минимальной, то в страховой стаж войдет период, который пропорционален уплаченным взносам.
— Владимир Николаевич, среди самозанятых есть и пенсионеры. Могут ли они также отчислять добровольные взносы на пенсию? И будет ли в этом случае проходить индексация?
— Если пенсионеры начнут отчислять добровольные взносы, то получат статус работающего человека, индексация будет осуществляться, но выплата пенсии будет без ее учета.
Добавлю, что индексация пенсии проводится всем без исключения: работающим пенсионерам и неработающим. Но работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексации. Только в случае подачи заявления о прекращении правоотношений (или увольнения) производится выплата пенсии с учетом всех индексаций, которые прошли за период работы пенсионера.
Как в Челябинской области помогают самозанятым, ранее рассказали наши коллеги по медиахолдингу «Первый областной».