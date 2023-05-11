Как самозанятым из Челябинской области получить господдержку на открытие бизнеса

Рассказываем на примере появившейся в Карталах студии красоты

Самозанятая из Карталов открыла студию коррекции фигуры с помощью центра «Мой бизнес». Долгое время Динара Глазина работала в найме, но благодаря господдержке решилась завести собственное дело. В пресс-службе регионального правительства рассказали, как можно получить помощь.

Прежде чем открыть свою студию эстетики тела, Динара узнала в центре, какую форму предпринимательства выбрать, как разработать бизнес-план и оценить финансовые расходы. Также женщина прошла обучение по SMM-продвижению, чтобы суметь привлечь клиентов в интернете.

«Мне очень помогли полученные знания. Я слежу за расписанием семинаров, часто приезжаю в Челябинск на тренинги и мастер-классы. Продолжаю учиться и занимаюсь любимым делом, которое приносит стабильный доход. В дальнейшем планирую расширяться и рассматриваю новые инструменты господдержки», — поделилась Динара Глазина.

«Мой бизнес» может помочь самозанятым финансово или проконсультировать по вопросам открытия дела.

Есть и нефинансовая поддержка. Например, разработка сайта, продвижение в соцсетях, помощь в выходе на маркетплейсы.

Чтобы воспользоваться одним из предложений, нужно направить справку из приложения «Мой налог» и заполненную форму на почту cpp@fond174.ru с пометкой в теме письма «Поддержка для самозанятых».

Напомним, люди с малым доходом также могут выйти на регулярное самообеспечение с помощью соцконтракта. Его максимальный размер составляет 350 тысяч рублей, а средства можно потратить на переобучение и поиск работы, открытие своего дела и на развитие личного подсобного хозяйства.