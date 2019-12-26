Евгения Майорова — новый уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области

На эту должность ее выдвинул губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 26 декабря, на пятьдесят втором заседании Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва было утверждено назначение уполномоченного по правам ребенка в регионе. Ею стала Евгения Майорова — руководитель фонда «Искорка». Об этом сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ, посетивший заседание.

Ранее на эту должность ее выдвинул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Долго размышлял над кандидатурой уполномоченного по правам ребенка. Очень ответственная должность. Нет ничего важнее защиты детства. У Евгении Майоровой большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей», — отметил тогда Алексей Текслер.

Отметим, что Евгения Майорова имеет три высших образований: в экономической, юридической и PR-областях. Но постоянно обучается чему-то новому на различных курсах. У нее масса благодарностей и премий.

В 2011 году она стала председателем Совета движения помощи онкобольным детям «Искорка». В эту сферу она пришла в связи с личным опытом онкологического заболевания у своей дочери.

На посту детского омбудсмена Евгения Майорова сменила Ирину Буторину, которая ранее была назначена министром социальных отношений Челябинской области.