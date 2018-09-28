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/ Металлургический район первым избавляется от всех стихийных свалок

Металлургический район первым избавляется от всех стихийных свалок

В городе начали снимать режим ЧС.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Режим Ч С по мусору первым снимает Металлургический район: там ликвидировали 90% стихийных свалок. Образовались они из-за недобросовестности подрядчиков, просто отказавшихся вывозить мусор. На решение проблемы по всему городу губернатор Борис Дубровский выделил 88,7 миллиона рублей из областного бюджета. Деньги пошли на оплату услуг новых подрядчиков, которые приехали из соседних городов и регионов. И вот первый результат — на ЧМЗ осталось убрать 20 контейнерных площадок, и район снова станет чистым. Это отметил и парламентарий Владимир Бурматов.

Работа по уборке мусора в кварталах с многоквартирными домами в районе ведется, это видно. Намного хуже ситуация с частным сектором. Видимо, у подрядных организаций, есть приоритеты, у нас таких приоритетов нет, каждый без исключения житель района должен жить в нормальных условиях. Важно не только убрать мусор, но и постоянно контролировать содержание контейнерных площадок после ликвидации несанкционированных свалок, рассчитать силы и технику на регулярный вывоз мусора, своевременную уборку территории. — обратился к главе Металлургического района депутат Владимир Бурматов.

Работа по уборке контейнерных площадок идет днем и ночью. В темное время суток упор делают на частный сектор и поселки в черте города. За прошедшие сутки на полигон Полетаево вывезли 1222 тонны бытовых отходов.

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