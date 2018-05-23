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/ Ремесленники из Австрии станут участниками Бажовского фестиваля

Ремесленники из Австрии станут участниками Бажовского фестиваля

Каждый мастер получит южноуральский сувенир.
сегодня в 14:49
  |  Общество

К проведению традиционного летнего мероприятия готовится Челябинская область. Бажовский фестиваль пройдет 22−24 июня, на этот раз в Пластовском районе. Организаторы говорят, что для фестиваля каждый раз подбирают новую площадку, чтобы показать участникам красоту всех мест Челябинской области. Например, Пласт известен своими золотыми рудниками, лесами, полями и чистыми водоемами.

Это уникальный природный ресурс, сочетающий богатые леса, чистые водоемы, бескрайние поля. На площадке фестиваля в случае осадков не будет грязи, потому что рядом будут находиться поля, которые никто не пахал, а также водоем, куда будет уходить вода.— рассказала сайту «Первый областной» директор ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» Оксана Громова.

Сейчас продолжается подготовка площадки, где будут размещены палатки для участников, мастеровая слобода, сцена, этногород и, конечно, парковка. Уже определено, что за безопасностью мероприятия будут следить полицейские, представители охранных предприятий и дружинники. Всем участникам раздадут памятки по пожарной безопасности.

На фестивале ждут не меньше 25 тысяч человек. Известно, что заявку оставила делегация из Австрии, представленная 45 ремесленниками.

Организаторы пообещали призы на память каждому, кто посетит Бажовский фестиваль. Например, для ремесленников подготовили уникальные фартуки с надписями о Бажовке.

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