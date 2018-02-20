/ Спецслужбы эвакуировали школу и ДК в Копейске

На месте работают полиция, пожарные и скорая.

В школе № 6 и во дворце культуры Копейска прошла эвакуация. Всех, кто находился в здании, вывели на улицу, территорию оцепили, а на место прибыли полиция и пожарные, а также скорая помощь. Информация быстро распространилась в соцсетях. Как утверждали знакомые с ситуацией копейчане, в школе был взрывоопасный предмет.

Сегодня была заминирована шестая школа, но вовремя нашли и обезвредили! Скоро в туалет страшно выйти будет! Ребенок в слезах домой прибежал! — написала в группе «Подслушано Копейск» обеспокоенная мама.

В полиции прокомментировали только эвакуацию в ДК. По их данным, в культурном учреждении не было опасного предмета, о нем никто не сообщал.



Информация о необычных объектах не поступала, полиция работает в штатном режиме. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным собственного источника, на территории двух объектов могут проводиться учения, эвакуационные мероприятия заранее согласованы с полицией.



Напомним, Копейск осенью 2017 года подвергся двум волнам эвакуации. Сначала 11 сентября неизвестный сообщил об опасности в ТРК, затем в начале октября все повторилось.