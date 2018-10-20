/ Победители «Евроскиллс» получат финансовое вознаграждение

Специалисты в очередной раз показали уровень профессионализма Челябинской области.

Движение «Ворлдскиллс» развивается в Челябинской области при активной поддержке региона. Например, за участие в международных и европейских чемпионатах южноуральским специалистам положены премии. 40 человек в 2018 году получат по 150, 130 и 120 тысяч рублей за 1, 2 и 3 места соответственно и 110 тысяч за наставничество. Они не просто показывают свое мастерство на соревнованиях, но и демонстрируют высокий уровень региона.

Южноуральцы не просто входят в состав национальной сборной России на чемпионате мира по стандартам «Ворлдскиллс», но и показывают высокий уровень профессиональных компетенций. Успех наших земляков вновь подтверждает конкурентные преимущества Челябинской области в плане подготовки молодых специалистов. Наш регион сегодня входит в ведущую десятку регионов России — участников национального чемпионата. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что за три года 54 победителя и призера движения «Ворлдскиллс» получили награды. Распоряжение выделить средства для поощрения ежегодно дает губернатор Борис Дубровский.