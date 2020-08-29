Алексей Текслер продолжает большую инспекцию в Брединском районе

Губернатор осмотрит сразу несколько объектов в разных сёлах.

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Несмотря на выходной день, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает большую инспекцию по городам и районам Челябинской области. Сегодня, 29 августа, он побывает в Брединском муниципальном районе.

«В рамках рабочего визита Алексей Текслер осмотрит текущий этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и стадион „Золотой колос“. Посетит отделение врачей общей практики ГБУЗ „Районная больница поселка Бреды“ и новый ФАП поселка Амурский»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также губернатор оценит благоустройство парка культуры и отдыха в посёлке Рымникский, посмотрит, в каком состоянии находится водоочистная станция села Мирное на сегодняшний день, а также обсудит вопросы уборочной кампании и полевых работ. Посетит Алексей Текслер и животноводческий комплекс посёлка Калининский.