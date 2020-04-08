«Это правильное и ответственное поведение»: политолог прокомментировал решение Алексея Текслера ограничить контакты с семьей

Эксперт считает, что губернатор Челябинской области может стать примером для остальных.

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В Челябинской области у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся предварительно диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Это стало причиной того, что глава региона Алексей Текслер перешел на режим ВКС в части проведения совещаний, а также ограничил контакты с семьей. С женой и сыном Алексей Текслер общается по телефону, как утверждает сам глава региона, домой он приходит только переночевать.

«Думаю, это будет у нас не первый такой случай, и многие известные люди и люди из руководства подхватят. Ведь многие руководители сейчас посещают те же больницы, особо опасные объекты, и шансы, что они сами или кто-то из их окружения или охраны могут заразиться, высоки. И, конечно, им тоже придется самоизолироваться от своих детей, от своих семей. Это правильное и ответственное поведение», — прокомментировал ситуацию политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

По мнению эксперта, основной упор в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионах нужно делать на контакты зараженных.

«Сейчас нужно делать упор на отслеживание контактов зараженных. Нужно четко считать, с кем такие люди контактировали, и не давать им обманывать, потому что очень многие из них пытаются обманывать и сократить этот список», — отмечает политолог.

Глава региона, правительство Челябинской области, а также корреспонденты СМИ, которые контактировали с Сергеем Зюсем, сдали анализ на коронавирусную инфекцию.