Работу Текслера в период пандемии положительно оценили эксперты

В регионе действует режим самоизоляции.

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В Челябинской области до 19 апреля объявлен режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер принял ряд решений по поддержке жителей региона в этот период. Увеличены зарплаты медикам, размеры социальных пособий. Также пошли навстречу малому бизнесу.

По мнению экспертов, руководителю важно понимать своих жителей, идти им навстречу и налаживать диалог. Кроме того, необходимо постоянно информировать население о происходящем. С этим глава региона справляется.

«От губернаторов требуется верное чувство баланса: что можно разрешить или запретить, о чем можно сообщать, как это сделать, как донести до людей, с какой интонацией. И, конечно, нужно пользоваться соцсетями, потому что сейчас даже те, кто раньше их не признавал, сидят в соцсетях. А как еще общаться с людьми в нынешних условиях?», — считает политтехнолог Алена Август.

Член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова поддержала инициативу Алексея Текслера о создании специального счета для поддержки жителей, потерявших работу из-за коронавируса, оператором которого будут НКО. Он обратился к бизнесменам и всем неравнодушным людям с просьбой поддержать своих земляков, оказавшихся в тяжелой ситуации. Также пообещал сам вместе с членами правительства перевести деньги.

«И мы видим, что люди активизируются, стараются помочь своим родным и незнакомым людям. Это наша национальная черта, что мы в трудную минуту всегда очень быстро мобилизуемся, сплачиваемся и с готовностью помогаем друг другу. Сегодня мы видим массу примеров такой взаимопомощи», — прокомментировала Елена Тополева-Солдунова.

Напомним, в регионе до 19 апреля действует режим самоизоляции. Приостановлена работа большинства учреждений, заведений и мест отдыха. При необходимости данный режим будет продлен или отменен.