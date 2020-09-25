Отбившегося от стаи журавля выходили в приюте Челябинской области

Птице предстоит пройти трехнедельную реабилитацию.

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В Челябинской области неравнодушные жители спасли журавля, отбившегося от стаи. Птица сама забрела во двор одного из домов в Пласте, откуда ее и забрали сотрудники приюта для диких животных «Спаси меня».

Журавля назвали Жорик, как и известного подопечного приюта — тигра. Зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян сообщил, что птице оказали помощь, вылечили ключ. Теперь второй Жорик должен будет пройти трехнедельную реабилитацию. В дикую природу его вернут только весной, поскольку сейчас улететь в теплые края он не в состоянии.

«Если вы нашли травмированную птицу, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора минэкологии по телефону 8(351)264-74-41. Сотрудники отдела приедут на место и примут все необходимые меры для её спасения. Также в этом году на спасение животных региональным Министерством экологии выделена субсидия в рамках поддержания проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Можно обратиться в Фонд „Спаси меня“ по телефонам: 8 (351)792 95-78, 8(351)278 88-28», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Кроме того, южноуральцам напоминают, что травмированную птицу ни в коем случае не стоит забирать домой и пробовать вылечить без участия специалистов. Это может навредить как птице, так и человеку, который хочет ее спасти. Если представитель мира пернатых окажется краснокнижным, то спаситель может быть привлечен даже к уголовной ответственности.