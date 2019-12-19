«Это носит политический оттенок»: Путин высказал свое мнение по поводу запрета WADA

Глава государства считает решение международного комитета несправедливым по отношению к отдельным спортсменам.

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По мнению Владимира Путина, решение WADA по поводу запрета российской сборной выступать на крупных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх.

«Я считаю, что это не только не справедливо, но и это не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Решение, связанное с допингом, было принято в отношении наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое, еще раз. Такого ни в одной правовой системе мира никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет», — выразил свое возмущение Владимир Путин.

По мнению главы государства, любое наказание должно быть индивидуальным. Санкции должны вводиться только в отношении тех, кто, действительно, был уличен в нарушениях.

«Если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, то как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на других? У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти, какое они к допингу отношение имеют? Да никакого. Но они прыгают и 4 оборота делают, а никто не делает, почти никто. В женском фигурном катании. Ну, вот таким образом их можно зачистить и убрать со льда в фигурном катании. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта, думаю, что нет», — отметил президент.

Свою точку зрения Владимир Путин выразил и на пресс-конференции в Париже, когда отметил, что подобное решение WADA противоречит олимпийской хартии. По словам президенты, в своде принципов Олимпиады говорится, что команда не должна выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету.

«Ну, если сейчас со стороны WADA к нашему национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, сборная должна выступать под своим флагом, разбирайтесь с конкретными людьми. Мы будем помогать и содействовать. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым. Наша РУСАДА, кстати, формировалась в тесном контакте с нашими коллегами из WADA, даже руководителя выбирали по их рекомендациям», — подытожил Владимир Путин.

Владимир Путин в окончании ответа на вопрос заключил, что, по его мнению, это решение носит политический оттенок.

Напомним, ранее в региональном Министерстве спорта корреспонденту сайта «Первый областной» пояснили, что запреты WADA не скажутся на проведении спортивных соревнований, запланированных к проведению в Челябинской области.