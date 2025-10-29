«Это не просто одежда, а артефакты»: челябинская молодежь массово полюбила винтаж

Мнение ценителя вещей с историей на антикварные вещи в гардеробах южноуральцев

В Челябинске набирает силу новый феномен — бум на винтажную одежду. Не только коллекционеры с многолетним стажем, но и молодежь скупает рубашки начала XX века, обувь из первых коллекций легендарных брендов и антикварные дореволюционные тарелочки. Но что стоит за этим увлечением — осознанное потребление, стремление к уникальности или мода? Почему челябинцы массово полюбили вещи с историей, корреспондент ИА «Первое областное» узнал у сооснователя нового винтажного магазина Светланы Уткиной.

От идеи на дне рождения до слаженной команды

Антикварных лавок и селективных магазинов одежды в Челябинске не очень много, но они есть. Онлайн-проекты и комиссионки скупают одежду и посуду в Европе или у горожан, а потом выставляют на своих площадках. По такому же принципу работает магазин Светланы, который открылся меньше года назад. История проекта, который отметит свой первый день рождения в ноябре, началась с личного увлечения и поддержки друзей.

«В мой день рождения мы сидели с друзьями, и я рассказывала о своих очередных находках в „секондах“. Подруги тогда сказали: „Света, слушай, тебе уже давно пора делать свой селектив“», — вспоминает девушка.

Отправной точкой проекта стала вера близких Светланы, что «винтажка» будет интересна для горожан. Магазином девушка занялась вместе с подругами — страшно было не потянуть все в одиночку: Светлана сконцентрировалась на поиске вещей и предметов, Алиса — на менеджменте и продвижении, Мария — дизайне и фирменном стиле.

Пока магазин остается в онлайн-формате, однако создательницы мечтают о собственном физическом пространстве. А еще проект выходит за рамки «винтажки»: команда организует тематические кинопоказы с обсуждением фильмов с точки зрения моды, культуры, архитектуры и дизайна.

Философия отбора: между авангардом и проверкой временем

Перед тем, как затронуть тему моды на винтаж в Челябинске, мы решили окунуться в работу магазина и узнать, как и где все-таки берется одежда. Светлана поделилась, что для своего проекта отбирает вещи по своему вкусу:

«Я ориентируюсь на собственную „чуйку“, свое видение. А мне нравятся вещи, которые уже долго пожили, но не потеряли своей актуальности в крое, материале, фурнитуре. То есть вещи, которые прошли проверку временем».

Светлана признается в любви к авангардной моде, dark fashion, вещам с деконструкцией и из экспериментальных материалов — ко всему, в чем есть какая-то идея или же странность. При этом даже высокая стоимость и известный бренд — еще не гарантия попадания в подборку. Главное для основательницы — чтобы вещь несла в себе смыслы, историю, была сделана с пониманием того, как ее будут носить.

Секретов в поиске сокровищ, по словам Светланы, нет. Ее метод — смотреть везде: в маленьких антикварных магазинчиках и небольших уральских городах, на сайтах объявлений и т. д. А вот скорость, с которой вещи находят нового владельца, абсолютно непредсказуема. Иногда, казалось бы, очень простая вещь бронируется за секунду, а бывает, что очень красивая одежда висит месяцами, и никто не обращает на нее внимания.

Коллекция антикварных артефактов

Девушка призналась, что и она собирает свою коллекцию винтажных предметов. Причем, самыми ценными экспонатами в ней становятся не запланированные находки, а случайные артефакты. Один из них —латунный кейс для помады Dior, предположительно 40-х годов, с маленьким откидным зеркальцем и очаровательной вышивкой, купленный на блошином рынке в Вене. По словам девушки, иногда случайные находки могут иметь удивительную историю:

«Маленькие волшебные штучки можно обнаружить, когда ты, например, покупаешь пиджак или пальто и находишь, например, вышитые инициалы или письма и записки человека, который не вынул их из кармана, прежде чем расстаться с вещью. И вот ты стоишь посреди огромного развала в чужом городе, другой стране, и читаешь эти теплые строки одного человека к другому, которым несколько десятков лет. В этот момент мое сердце просто тает. Представляете: спустя сто лет кто-то может стоять над вашими письмами и открытками и умиляться вашим словам!»

Почему винтаж захватил Челябинск?

Прошел всего год с запуска проекта, а Светлана уже видит, что у молодежи есть особый интерес к антикварным вещам. Девушка связывает это с несколькими факторами. Во-первых, люди в последнее время гонятся за уникальность, поиском своей собственной идентичности. Они не хотят покупать вещи, которые висят примерно одинаковые в каждом втором магазине. Люди хотят выделиться, надеть чуть ли не единственную сохранившуюся вещь в стране.

«Иногда у меня продается вещь, а после люди начинают спрашивать взять такую же. Но реальность такова, что вещь в единственном экземпляре. Поэтому, если люди ищут уникальности, то нужно обращаться к винтажу и селективу. Впрочем, думаю, что пока винтаж все-таки больше нишевое увлечение молодых модников, оно не захватило всех поголовно», — делится Светлана.

Также, по словам девушки, некоторые люди обращаются к вещам с историей из-за осознанного потребления: когда видишь, сколько всего люди покупают и даже никогда не используют, невольно задумаешься о ненужности перепотребления. Но, конечно, это отчасти и просто модно — покупать старинные вещи. Но и это неплохо.

«Например, кто-то любит крой платьев из 50-х. Для меня странно покупать в масс-маркете переосмысленные модели за те же (а зачастую и большие) деньги, когда ты можешь купить настоящую „историю“. Мода на винтаж подарила возможность найти платья по выкройкам середины XX века, из тех замечательных материалов, которые ты в сегодняшнем масс-маркете уже ни за что не найдешь, с той фурнитурой, с посадкой на ту женскую фигуру. Лучше купить настоящую винтажную вещь с историей и носить ее, чувствовать на себе время, нежели играть в какой-то винтажный косплей», — считает основательница магазина.

Винтаж и Челябинск: неожиданный симбиоз

На вопрос о том, сочетается ли винтажная эстетика с атмосферой промышленного Челябинска, Светлана отвечает утвердительно:

«Мне кажется, что винтаж сочетается с Челябинском как ни с каким другим городом. За исключением, может, только Петербурга. Потому что эстетики в Челябинске, на мой взгляд, очень и очень много, начиная от каких-то брошенных ржавых промзон и заканчивая прогулочными улицами, сталинским ампиром, конструктивистской архитектурой. В Челябинске много текстур на стенах, кварталы, в которых прям бьет „достоевщина“, нарядные места с отреставрированными фасадами, советские фрески. Челябинск живописное место, поэтому винтаж к этим локациям очень подходит».

Кстати, покупатели почти не спрашивают совета по стилизации винтажных вещей — Светлана списывает это на то, что антиквариатом увлекаются люди с осмысленным подходом к формированию гардероба. Хотя иногда приходится работать стилистом для челябинцев: предлагать интересные сочетания или варианты, как обыграть вещь в определенной эстетике.

