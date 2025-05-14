Челябинцы стали чаще покупать винтажные мебель и посуду

За последние три года спрос вырос в 2,5 раза

Общемировой тренд на винтажные вещи дошел и до Челябинска: в первом квартале 2025 года продажи винтажной мебели и предметов интерьера выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. А за последние три года спрос вырос в 2,5 раза.Чаще всего челябинцы покупали картины, люстры и лампы, столы и стулья, сообщили аналитики сервиса «Авито».

За последний год продажи винтажных картин и постеров выросли на 67%. Не менее популярны люстры и лампы: челябинцы активно покупали как отечественные уникальные товары, так и европейские изделия с историей. Не уступают им столы и стулья: их продажи за год выросли на 81%. Выбрать есть из чего: например, на доске объявлений можно найти ставший классикой венский стул «Тонет». В два раза вырос спрос на винтажные кресла, диваны и кровати.

Челябинцы также вписывают в интерьеры своих квартир и домов винтажные ковры, шкафы, комоды и стеллажи. На доске объявлений можно найти уникальные образцы из Европы прошлого века. Винтажная посуда тоже очень востребована: продажи сервизов, бокалов, супниц и других предметов за год выросли в 2,5 раза.

Руководитель категории «Мебель и интерьер» Никита Ткачев отмечает, что сегодня винтаж — это нечто большее, чем тренд.

«Люди ценят в таких вещах не только уникальность, но и эмоциональную связь с прошлым. Винтаж превращает дом в живое пространство, где каждый предмет рассказывает свою историю. Причем в одном интерьере может соседствовать советская мебель с европейским антиквариатом и персидскими коврами», — отметил он.

Но популярностью пользуются не только винтажные вещи: продажи современных элементов декора в Челябинске выросли на 4% по сравнению с первым кварталом 2024 года. В числе самых востребованных товаров — зеркала, картины, вазы, кашпо и многое другое.