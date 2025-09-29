Мода 90-х вернулась в образы челябинцев

Разбор местных секондов и где купить то самое пальто

«Нет лучше нового, чем проверенное старое» — девиз нового тренда на винтажную одежду. Пиджаки с огромными плечами, будто снятые с отцов, широкие джинсы, вельветовые жакеты — и это все не отголоски прошлого, а самый настоящий тренд. Редакция информагентства провела собственное расследование, чтобы выяснить, где в Челябинске можно приобрести винтажную одежду, что сейчас особенно популярно и почему старые вещи вызывают такой ажиотаж. Специально для читателей делимся советами экспертов, как ухаживать за винтажными находками и с чем лучше всего стилизовать одежду ушедшей эпохи.

Что продается в секонд-хендах?

Отправляясь на поиски винтажной одежды, мы в первую очередь заходим в секонд-хенды. В Челябинске одним из мест, где можно найти вещи с историей, является сток «ОКей». Магазин ориентирован на брендовую одежду, в основном европейскую, но и эпохальные находки здесь тоже встречаются.





Частые покупатели — это молодежь. Помимо интереса к винтажу, владелица магазина Оксана отмечает и потребность в брендах.

«Со временем они (молодежь. — Прим. ред.) вырастут, выйдут замуж, обрастут ипотеками, кредитами, декретами, а потребность в брендах останется. Одеваться достойно по доступным ценам уже вошло в привычку», — поясняет нам Оксана.



Поскольку одежда поступает в магазин «пакетами», каждое новое поступление — это лотерея. Можно обнаружить как экзотические кимоно, так и байкерские куртки. Нередко встречаются и вещи премиального качества от известных брендов, которые прекрасно вписываются в винтажный стиль. Среди них — пиджаки из овечьей шерсти Harris Tweed, кашемировые пиджаки частного пошива Robert Dick и другие изделия ручной работы.









Помимо стоков и прочих магазинов, существует понятие «селективный винтажный магазин». От обычных секондов их отличает не только высокая цена и возможность онлайн-заказа. Преимущество «селективок» в том, что они самостоятельно отбирают лучшие позиции, ремонтируют при необходимости и предоставляют удобную доставку. Порывшись в интернете, мы узнали, что в городе подобных пространств в разы больше, чем винтажных секонд-хендов. Одним из них стал селективный магазин Vintage Studio.



Фотографии из телеграм-канала магазина



Основатель онлайн-пространства Дарья отмечает, что самый спрос на винтаж был в 2023 году. Тем не менее рынок растет каждый год.

«На мой взгляд, это связано с несколькими факторами: большой тренд на ретростиль, который уже идет не первый год, осознанное потребление и экономическая грамотность. Наша аудитория — это как молодежь, так и взрослые люди (от 40 лет) средней финансовой подготовленности и более состоятельные», — рассказывает Дарья.

Фотографии из телеграм-канала магазина

«Винтаж — это уникальные и эксклюзивные находки вещей 1970-х, 1980-х годов, отобранные из секонд-хенда. В нашем случае это вещи иностранного производства из Европы, США и Азии. Для продажи мы вручную отбираем изделия, которые требуют меньше всего ремонта, но иногда попадаются настолько эксклюзивные находки, что берем под реставрацию»,— продолжает она.

Одним из таких раритетов стал вельветовый пиджак бренда «Большевичка» времен СССР — легендарный символ индустриализации. В нем пришлось подшить подкладку в районе кармана.





Фотографии из телеграм-канала магазина

Как ухаживать за такими вещами?

«Важно помнить, что вещи из натуральных материалов необходимо правильно хранить. Почти все мы вешаем на плечики, а в изделия из шерсти или кашемира кладем ароматические саше. Так мы не только сохраним приятный аромат (чистая шерсть может иметь специфический запах), но и сбережем ее от главного врага — моли», — делится владелец селективного магазина Дарья.

Конечно, все зависит от самого изделия. Помним, что одежда требует индивидуального подхода. Только так удастся сохранить самый настоящий раритет на долгие годы.

Что насчет стилизации?

С таким вопросом мы обратились к фешен-блогеру Дарье Ярвиц. На протяжении нескольких лет она ведет модный блог в соцсетях. В своем стиле она выделяет разные эпохи и эстетики.

«Одежду нахожу в самых разных местах. И в секондах, и в винтажных магазинах в разных городах, и на „Авито“. Последнее время все самое интересное попадается именно там. Есть те вещи, которые я буквально боготворю, безумно хочу в коллекцию: Balenciaga City Bag, Fendi Baguette, Manolo Blanic (из-за „Секса в большом городе“ и коллекции Керри)»,— говорит Дарья.

Дарья Ярвиц показала нам свои образы. Здесь, например, важную ценность играет куртка из коллекции ее мамы (еще один способ поиска винтажных вещей — заглянуть в гардероб близких).



Фотографии из личного архива Дарьи Ярвиц

В этом образе примечательно пальто — его нашли в секонде «ЗигЗаг» за две с половиной тысячи рублей.

Фотографии из личного архива Дарьи Ярвиц



Дарья нам представила свою точку зрения: все дело в романтизации того времени, в котором могли и не жить или застали в детстве, но которое знаем через кино, музыку, искусство и одежду. Его актуальность в культуре, в воспоминаниях через семплы из песен тех лет (звуки или известные нам мелодии, адаптированные под современные треки. — Прим. ред.). Новый виток популярности вещей из девяностых принес сериал «Слово пацана», который вышел на экраны ровно два года назад.

Продажи особенно увеличились в этом году — на 46% по сравнению с 2024 годом. По данным сервиса «Авито», особый интерес у покупательниц вызвали винтажные джинсы и рубашки с блузами. В топ-3 — костюмы и пиджаки в стиле ретро. Мужчины тоже интересуются винтажем. Так, рубашки из 90‑х стали покупать почти в два раза чаще, а джинсы — почти втрое.

Самый высокий спрос — на верхнюю одежду, включая пальто и олимпийки. Продажа таких женских моделей выросла на 42%, а мужских — на 32% по сравнению с прошлым годом.

Современные бренды все чаще адаптируют вещи под винтаж. Одни добавляют лампасы или бахрому, присущую девяностым и нулевым, другие — ярко напоминают нам об ушедшей эпохе. К последним относится нашумевший свитер «СССР» локального бренда SelSovet. Высокую популярность он обрел после того, как его надел глава российского МИДа Сергей Лавров на Аляске. В тот же день все запасы свитеров раскупили еще в первой половине дня. И до сих пор, чтобы приобрести уже легендарную вещь, придется «простоять» в очереди почти месяц.

Возможно, что подобную популярность получит еще не один бренд страны. И в недалеком будущем их вещи перейдут в раздел винтажа.

