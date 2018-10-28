/ На «Большой этнографический диктант» приглашают челябинцев

Мероприятие даст возможность проверить знания о культуре народов России.

Проверить знания о традициях и культуре народов России предлагают челябинцам. Горожане, пришедшие в Публичную библиотеку 2 ноября, присоединятся к «Большому этнографическому диктанту». Мероприятие пройдет уже в третий раз, и с каждым годом все больше людей принимают в нем участие.

Знание темы культур и традиций народов России — основа для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков и узнавать больше о тех, кто живет рядом. — сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Челябинцев ждут 30 вопросов, треть из которых региональные. Отвечать нужно в течение 45 минут. Тестирование можно пройти и онлайн на сайте miretno.ru, если нет возможности прийти на площадку.

В Публичной библиотеке всех ждут 2 ноября в 12:00.

Перед диктантом обязательно нужно зарегистрироваться.