/ Праздничные мероприятия ждут православных челябинцев к 100-летию епархии

Присоединиться к событию поможет прямая трансляция на 1obl.tv.

Челябинская епархия 25 сентября отмечает юбилей. Со дня ее образования прошло уже 100 лет. В честь этого в следующий вторник Свято-Симеоновский кафедральный собор примет всех православных, которые захотят принять участие в Божественной литургии. Совершит ее митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

После этого состоится праздничное мероприятие, посвященное юбилею епархии. Открывать его будет митрополит Никодим. Увидеть праздник в честь епархии можно будет в прямой трансляции на «Онлайн ТВ».

Будут вручены юбилейные награды, прозвучат поздравления официальных лиц. Затем будет показан небольшой документальный фильм об истории Челябинской епархии, и после этого начнется концерт с участием государственного русского оркестра «Малахит», солистки Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» Ольги Чирковой и лауреата Международных конкурсов Елены Роткиной. — рассказали сайту «Первый областной» в информационно-издательском отделе Челябинской епархии.

Божественная литургия начнется в 9:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Праздничное мероприятие начнется в 14:00 в Театре оперы и балета имени Глинки.